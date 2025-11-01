Publicada en La Gaceta instalación de la Comisión Permanente del CN

Tegucigalpa – Este sábado se publicó en el diario oficial La Gaceta la instalación de la Comisión Permanente en el Congreso Nacional que regirá por los próximos tres meses en el Poder Legislativo.

La Comisión Permanente tendrá las funciones y atribuciones como emitir dictámenes y completar los demás tramites de los asuntos pendientes en el período de sesiones ordinarias.

En horas de la noche, el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, anunció que por segunda ocasión en su administración se instalaba la Comisión Permanente que será integrada por miembros del Partido Libertad y Refundación (Libre).

Asimismo, hay una diputada del Partido Anticorrupción (PAC) y uno del Partido Salvador de Honduras (PSH).

Los congresistas que lo integran son: Luis Redondo, Hugo Noé Pino, Angélica Smith, Juan Barahona, Osman Chávez, Fabricio Sandoval, Carlos Raudales, Karen Martínez y Silvia Bessy Ayala– y cuatro suplentes (Kritza Pérez, Sherly Arriaga, Linda Donaire y Edgardo Casaña

El contexto no podría ser más tenso: Honduras atraviesa un período de receso legislativo que, en teoría, debería ser de calma, pero que en la práctica se ha transformado en un campo de batalla por el control del poder. AG