Publicada en La Gaceta destitución del exfiscal Johel Zelaya

Tegucigalpa- En las últimas horas fue publicado en el diario oficial La Gaceta el decreto de destitución del exfiscal Johel Zelaya y la elección del nuevo fiscal general, Pablo Reyes.

El Congreso Nacional admitió una denuncia de juicio político contra el Fiscal General Johel Zelaya, por lo que lo suspendió del cargo y nombró una comisión especial.

Posteriormente la comisión llamó a comparecer al hemiciclo a Zelaya donde los diputados le hicieron una serie de preguntas en su comparecencia, junto al fiscal otras siete personas testigos en el caso también comparecieron.

Tras tener el dictamen de la comparecencia y solicitar su presencia al pleno misma que renuncia ir, Zelaya fue destituido de su cargo por el pleno del Poder Legislativo.

Mientras que en su lugar fue nombrado Pablo Reyes. IR