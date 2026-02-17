Publicada en La Gaceta amplio paquete de amnistías tributarias

Tegucigalpa– Tras su aprobación en el Poder Legislativo y su posterior publicación en el Diario Oficial La Gaceta, ha entrado en vigor un amplio paquete de amnistías que exonera el pago de multas, intereses y recargos a los ciudadanos con deudas pendientes.

Entre ellas están las Amnistías: Tributaria Municipal, Energética, Migratoria, Vehicular, Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (Hondutel), por Servicio de Agua Potable y Saneamiento y la amnistía Tributaria.

Tras su publicación la población puede hacer uso de las mismas a partir de este martes.

El 8 de febrero, el Congreso Nacional aprobó conceder amnistía por un período de tres meses a nivel nacional en materia municipal, energética, vehicular, en la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (Hondutel), agua potable y saneamiento, tributaria, migratoria.

La amnistía municipal consiste que quedan cargos de mora en las 298 alcaldías en el pago de multas, recargos, intereses sobre las deudas, sobretasas y cualquier otro tipo ocasionados por mora vía administrativo o judicial que esté acumulada hasta el 31 de diciembre del 2025.

Esto cubre el pago de todos los tributos, tasas y contribuciones municipales; personas naturales o jurídicas que pueden enterar el pago de sus tributos libres de cargos por mora en el período de vigencia.

La amnistía energética exonera por dos meses de multas, recargos, intereses como obligaciones accesorias pendientes de pago con la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) adeudadas hasta el 31 de diciembre del 2025.

Las personas que deseen acogerse a esta amnistía deben pagar los valores correspondientes de energía eléctrica sin la aplicación de recargos, multas e intereses, y suscribirse en el convenio de pagos para poder tener beneficios.

La amnistía vehicular es para los obligados tributarios que están en mora o no hayan cumplido con sus responsabilidades en el período fiscal 2025 o años anteriores del Instituto de la Propiedad (IP) respecto a vehículos, motocicletas o similares.

Los obligados podrán pagar la Tasa Única Anual por matrícula de vehículos, tasas registrales vehiculares, incluyendo tasas viales municipales y contribuciones libre de multas y otro tipo de sanciones.

Por otro lado, se autorizó por un período de dos años la importación, nacionalización y registro de los vehículos con o sin placas de otros países, sin importar el origen o año de fabricación.

En ese sentido, los vehículos del 2010 hacia atrás, se tiene que realizar el pago de 10 mil lempiras que se incluye en la matrícula vehicular 2026.

La amnistía de Hondutel es aplicable a las personas a las personas naturales, jurídicas y todas las instituciones de administraciones públicas que mantienen pagos pendientes con la empresa estatal.

Los usuarios deben pagar los montos adeudados por los servicios de Hondutel sin multas o sanciones, y suscribir convenios de pago al amparo de amnistía, mientras que las instituciones de la administración pública autorizan procesos de compensación.

La amnistía de agua potable y saneamiento es para el pago de multas, recargos e intereses moratorios por reconexión que presenten saldos pendientes con proveedor estatal, municipal, comunitario, patronatos o servicios concesionados.

Mientras que la amnistía tributaria es para evitar multas, recargos e intereses relacionada con declaraciones extemporáneas en los años fiscales 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024.

De su parte, la diputada Nazareth Velásquez Ordóñez del departamento de Choluteca presentó la iniciativa de amnistía migratoria que consiste en la suspensión temporal de la multa administrativa que deben pagar los migrantes en tránsito por Honduras en condición irregular.

La amnistía tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de 2026, según el artículo 1 de este decreto.

Pese a la amnistía los migrantes deberán realizar el correspondiente registro biométrico y de control al ingreso al país, enfatiza dicho artículo.

También se suspende el pago de la multa administrativa a migrantes que tengan algún saldo acumulado por este concepto. IR