Publicación en La Gaceta del CAF es una clara arbitrariedad del Gobierno, según Luis León

Tegucigalpa – “A mí me parece realmente lamentable y hay que decirlo como es, a mí me parece penoso y hasta vergonzoso que en Honduras los procedimientos legislativos y los procedimientos legales no se respeten”, reaccionó el analista Luis León, tras la publicación de la Adhesión de Honduras al Banco de Desarrollo de América Latina, (CAF).

Para el analista esta acción es “una arbitrariedad clara del Gobierno de turno”, y la presidenta debió haber esperado y no sancionar el decreto porque no se está respetando ninguna ley y es penoso.

Seguidamente, el extitular del Instituto Holandés para la Democracia Multipartidaria (NIMD), subrayó que esta aprobación por parte de la presidenta Xiomara Castro a través de la sanción y publicación en la Gaceta violenta cualquier procedimiento legal del país.

A renglón seguido León expresó que “esto denota entonces que en Honduras tener leyes y procedimientos no tiene ningún sentido, y que queremos vivir como en la selva donde el más fuerte se impone”.

Esta acción además está mostrando más inseguridad jurídica, lo que tendrá consecuencias para la inversión privada y también se debilita más el estado de derecho, apuntó.

Finalmente, dijo que estas acciones también pueden derivar en cualquier recurso de inconstitucionalidad en el futuro, porque es violatorio a las leyes. LB