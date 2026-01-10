Publicación del gobierno en la Gaceta es inconstitucional y es delito de traición a la patria: Gustavo Solórzano

Tegucigalpa – Publicación en la gaceta es inconstitucional y es delito de traición a la patria, dijo hoy el presidente del Colegio de Abogado de Honduras (CAH), Gustavo Solórzano sobre el decreto que busca anular resultados de elecciones.

Menos de 24 horas después de su aprobación, por un grupo de diputados oficialistas en el Congreso Nacional, en una sesión sin quórum, el decreto que ordena escrutinio electoral fue sancionado por la presidenta Xiomara Castro y publicado en el Diario Oficial La Gaceta la noche del viernes (09.01.26).

En el decreto, además de abrogaron el derecho de hacer la declaratoria final del proceso electoral, la mayoría de los diputados de Libertad y Refundación (Libre), piden que el Ministerio Público realice una acción penal contra las consejeras del Consejo Nacional Electoral (CNE).

No obstante, para el presidente del Colegio de Abogados la publicación es inconstitucional.

En ese orden, advirtió que la publicación se puede tipificar como delito de traición a la patria.

Denunció que el decreto publicado nació en una sesión que no reunió siquiera a 65 diputados.

En todo sentido es inconstitucional refirió el letrado al tiempo que advirtió que los actores de esta publicación incurren en el delito de traición a la patria. (RO)