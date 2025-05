Psicólogo acusado por la muerte de Maradona declara tras ser señalado por hija del astro

Buenos Aires – El juicio por la muerte de Diego Armando Maradona continuará este jueves con la declaración de Carlos Díaz, el psicólogo que formó parte del equipo médico que atendió al exfutbolista en sus últimos días y fue solicitado luego de que fuera nombrado durante el testimonio de Gianinna Maradona, una de las hijas del futbolista.

En su declaración de este martes ante el Tribunal Oral en lo Criminal N° 3 de San Isidro, en las afueras de Buenos Aires, Gianinna relató en detalle las condiciones en que encontró a su padre en los días previos a su fallecimiento, el 25 de noviembre de 2020.

«Estaba muy hinchado, sus ojos, sus manos, yo le pedí que se levante que viniera al comedor conmigo pero no tenía ganas de nada. Sus ojos no se veían de lo hinchado que estaba. Tenía una voz robótica, no era su voz», declaró Gianinna sobre el último día que compartió con su padre, el 18 de noviembre de 2020.

La joven contó que se comunicó tanto con el neurocirujano que atendía a su padre, Leopoldo Luque, como con Díaz para expresar su preocupación.

«Me comuniqué con Luque para preguntarle por qué estaba tan hinchado y por qué tenía la voz así. Le dije también a Carlos Díaz y él me dijo que era normal. Todos me decían lo mismo, que al no querer moverse, que al estar acostado era normal que esté de esa manera», afirmó.

Gianinna también aseguró que fue Díaz quien les solicitó expresamente a ella y a sus hermanos que no visitaran a su padre entre el 18 y el 25 de noviembre.

«Nos pidió que le demos su espacio, que lo dejemos, insistiendo todo el tiempo que solo por hoy era muy importante que él esté limpio, que no consuma alcohol, que era parte del proceso que él quisiera estar solo», señaló y añadió: «Que estaba bien acompañarlo desde lejos pero sin asfixiarlo».

Uno de los puntos más álgidos de la audiencia del martes fue la presentación de diversos mensajes que el psicólogo había enviado a los otros profesionales del entorno médico de Maradona cuando vivía, que motivaron el pedido de su defensa para declarar en forma inmediata.

En uno, dirigido a Luque, Díaz afirmó: «Acá el objetivo estratégicamente es pasarle la pelota a la familia», mientras en otro mensaje, enviado el 17 de noviembre a la psiquiatra Agustina Cosachov, dijo: «Tema enfermera, a mí me parece que el escenario ideal sería que haya enfermero 24/7 pero que no rompan las pelotas. O sea, la casa es grande, que solo se acerquen para darle la medicación. Pero me parece que (tener enfermeros) es una manera de cubrirnos».

La presencia de Díaz este jueves podría ser determinante en el avance del proceso judicial, donde está acusado junto a otros siete profesionales por homicidio con dolo eventual.

Además de Díaz, Luque y Cosachov, son juzgados en este proceso la doctora y coordinadora de la empresa Swiss Medical Nancy Forlini, el enfermero Ricardo Almirón y el jefe de enfermeros Mariano Perroni.

La enfermera Gisela Madrid también está procesada, pero enfrentará un juicio por jurados, tal y como solicitó.

Los jueces Maximiliano Savarino, Verónica Di Tommaso y Julieta Makintach deberán determinar si los siete acusados son culpables de homicidio simple con dolo eventual, un delito que tiene una pena máxima de 25 años de prisión. JS