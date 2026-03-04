Psicóloga analiza el fenómeno “Therian” y llama a padres a fortalecer la orientación familiar

Tegucigalpa- Ante la creciente presencia del denominado fenómeno “Therian” en distintos países y su posible expansión en Honduras, la psicóloga y educadora Fanny Díaz ofreció un análisis desde la perspectiva del desarrollo adolescente y llamó a padres y docentes a asumir un rol activo de acompañamiento.

Díaz explicó que, de acuerdo con la teoría del desarrollo psicosocial de Erik Erikson, la identidad en la adolescencia se construye a partir de la crisis entre identidad y confusión de roles. En esta etapa, los jóvenes buscan autonomía y diferenciación frente a figuras de autoridad como padres y educadores.

En ese proceso de construcción de nuevos valores y definición del propio rol social, el grupo de pares juega un papel fundamental, ya que es allí donde el adolescente satisface su necesidad de pertenencia.

Históricamente, señaló la especialista, la juventud se ha expresado a través de estilos particulares de comportamiento, vestimenta y lenguaje, como ocurrió con movimientos juveniles del pasado —entre ellos emos, otakus o tribus urbanas— que representaron formas de identidad propias de cada generación.

“Los therian son una expresión de la juventud actual”, explicó Díaz, al referirse a quienes se identifican con un animal no solo a nivel simbólico o estético, sino también espiritual o ancestral, según manifiestan sus integrantes.

La psicóloga destacó que uno de los aspectos más llamativos es la participación no solo de adolescentes, sino también de adultos jóvenes.

A su criterio, esto invita a reflexionar si dicha identificación responde a una búsqueda de sentido y pertenencia o si está vinculada a limitaciones en habilidades de interacción social, especialmente en generaciones cuyo contacto social ha estado fuertemente mediado por redes sociales y entornos virtuales que facilitan el anonimato.

Díaz fue enfática en señalar que no se trata de una patología. No obstante, advirtió que cualquier movimiento puede ser aprovechado por personas con malas intenciones que se escuden en el anonimato o en el uso de máscaras para cometer actos de acoso o agresión, como ya se ha reportado en algunos contextos internacionales.

En ese sentido, hizo un llamado a padres y autoridades educativas a mantenerse atentos y fomentar la comunicación abierta con hijos y estudiantes. “La viralización inmediata de contenidos obliga a que la orientación sea constante y consciente”, subrayó.

Finalmente, recalcó que el primer y más importante grupo de pertenencia para un hijo debe ser su familia. La presencia de figuras parentales coherentes y ejemplares, así como el establecimiento de límites claros, brinda seguridad, sentido de identidad y demuestra amor.

“Educar no es solo corregir, es acompañar, guiar y ayudar a discernir. Analizar en casa estas nuevas tendencias permitirá que los jóvenes enfrenten la vida con criterio y madurez”, concluyó.LB