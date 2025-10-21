PSH apoyará la autoconvocatoria a sesión extraordinaria: Fátima Mena

Tegucigalpa– La diputada del Partido Salvador de Honduras (PSH), Fátima Mena afirmó este martes que se reunirá la bancada para tratar el tema de la autoconvocatoria a sesión extraordinaria en el Congreso Nacional.

Detalló que se está a menos de 10 días para extender el periodo de sesiones.

“Estamos viviendo la película de 2023 donde el presidente del Congreso Nacional nos dio atol con el dedo y fue dilatando las concovatorias hasta que se agotó el tiempo y fue la Comisión Especial la que tomó decisiones”, señaló.

Dijo que eso no debe de volver a pasar y que los diputados de la oposición están a tiempo para hacer una autoconvocatoria y alargar el plazo de sesiones.

Apuntó que es difícil creerle al presidente del Congreso y a Libre si han venido mintiendo desde el inicio del gobierno. IR