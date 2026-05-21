Proyectos de Cervecería Hondureña destacan en la Semana de la Sostenibilidad 2026

San Pedro Sula – La sostenibilidad es un eje primordial para Cervecería Hondureña, impulsando programas y proyectos que contribuyen a la protección del medio ambiente y el crecimiento de las comunidades, marcando un antes y un después.

Como parte de este compromiso, Cervecería Hondureña participó en la Semana de la Sostenibilidad 2026, organizada por la Fundación Hondureña de Responsabilidad Social Empresarial (FUNDAHRSE), bajo el lema “Innovación económica, social y ambiental para la transparencia empresarial”, un enfoque que promueve la generación de valor compartido, la rendición de cuentas y la construcción de modelos empresariales más sostenibles, responsables y transparentes.

Durante esta importante jornada, la compañía reafirmó su visión de crecimiento y valor compartido, liderando espacios de conversación e intercambio de experiencias orientadas a reflexionar sobre desafíos ambientales y sociales que enfrenta el país, así como el rol que desempeñan las empresas en la generación de soluciones sostenibles de impacto positivo.

La participación de Cervecería Hondureña en este encuentro se respalda en una estrategia integral de sostenibilidad que se materializa a través de programas como Hagámosla Circular, iniciativa de reciclaje enfocada en promover y fortalecer la cultura de recolección y reciclaje en Honduras.

Asimismo, la compañía lidera el programa de protección hídrica Merendón, en alianza con la Municipalidad de San Pedro Sula, mediante el cual desarrolla acciones de conservación, restauración de áreas boscosas y protección de ecosistemas. A través de este programa se protegen 2,000 hectáreas de bosque maduro en la zona de reserva.

A lo largo de los años, Cervecería Hondureña ha consolidado una visión enfocada en la sostenibilidad como motor de crecimiento, integrando estos programas en su modelo de negocio.

“La sostenibilidad es parte de cómo hacemos las cosas en Cervecería Hondureña. Trabajamos para generar un impacto positivo en Honduras mediante acciones que fortalezcan comunidades, protejan el ambiente y promuevan un crecimiento sostenible”, expresó Karla Ávila, directora Legal y de Asuntos Corporativos

A través de su participación en este importante encuentro, Cervecería Hondureña continúa fortaleciendo su liderazgo en sostenibilidad, promoviendo espacios de aprendizaje y construcción conjunta que permitan avanzar hacia un modelo de desarrollo más sostenible, reafirmando así su propósito corporativo de seguir soñando en grande para crear juntos más motivos para brindar.