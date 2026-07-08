Proyecto «Huellas con Propósitos de Esperanza» fortalece liderazgo e inclusión de niñas y mujeres con discapacidad visual en Honduras

Tegucigalpa – Más de 500 mujeres y niñas con discapacidad visual, familias y profesionales, fueron beneficiadas de manera directa y alrededor de tres mil personas de manera indirecta por el proyecto «Huellas con Propósitos de Esperanza», ejecutado por la Asociación Nacional para el Desarrollo de las Personas Ciegas de Honduras (ANDEPCIH) y el Instituto Franciscano para la Capacitación del No Vidente (INFRACNOVI), con el financiamiento de la Fundación ONCE para América Latina (FOAL).

La iniciativa se ejecuta mediante campaigns de sensibilización, procesos de formación y acciones de comunicación inclusiva en los departamentos de Francisco Morazán, Cortés, Comayagua, Intibucá, Choluteca.

Se sensibilizó a 25 oftalmólogos referentes para fortalecer un abordaje más humano y basado en derechos desde el momento del diagnóstico; se capacitó a más de 40 colaboradores del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) para promover el acceso a la denuncia y la protección de los derechos de las mujeres y niñas con discapacidad visual; formación de periodistas de diversos medios de comunicación para fomentar un tratamiento accesible, inclusivo y preventivo de la información relacionada con la discapacidad visual; así como el desarrollo de procesos de detección temprana y capacitación docente en aproximadamente 25 centros educativos de las zonas de cobertura, promoviendo la evaluación oftalmológica oportuna.

«La verdadera inclusión comienza cuando una mujer con discapacidad visual conoce sus derechos, fortalece su liderazgo y encuentra oportunidades para participar en igualdad de condiciones. Cada proceso formativo, alianza y espacio de acompañamiento representan una huella de esperanza que contribuye a construir una sociedad más justa, accesible y equitativa para todas las personas», expresó la máster Karely Barahona, especialista en proyectos sociales, docente técnica y miembro del equipo de ANDEPCIH e INFRACNOVI.

De acuerdo con Barahona, a futuro la meta es continuar afianzando alianzas con Organizaciones Nacionales e Internacionales que permita gestionar nuevos proyectos dirigido a mujeres con discapacidad visual.

Además, el proyecto consolidó alianzas estratégicas con la Asociación Calidad de Vida, Mujeres en las Artes y RDS.

Huellas con Propósitos de Esperanza» inició en julio de 2025 y finalizará en el mes de agosto de 2026, con el propósito de empoderar a mujeres y niñas con discapacidad visual, así como a sus familias, mediante acciones orientadas a la promoción de sus derechos, la prevención y detección temprana de la discapacidad visual, el apoyo psicológico, el liderazgo femenino y el fortalecimiento familiar con una inversión de 800 mil lempiras.