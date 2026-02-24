Proyecto del tren interoceánico costaría hasta $ 50 mil millones y ya atrae interés de inversionistas internacionales

Tegucigalpa- El promotor del tren interoceánico en Honduras, Tito Libio Sierra, manifestó que el ambicioso proyecto deberá iniciar con un estudio conceptual.

El estudio deberá determinar su viabilidad técnica y financiera, al estimar que la inversión podría oscilar entre 40,000 y 50,000 millones de dólares, sin incluir la construcción de megapuertos, lo que representaría un costo adicional significativo, añadió.

Sierra explicó que, según los análisis preliminares realizados hasta el momento, el monto proyectado responde a la magnitud de la obra, que busca conectar ambos océanos y convertir a Honduras en un eje logístico regional.

Por su parte, Miguel Ángel Gámez, también promotor del ferrocarril interoceánico, aseguró que la propuesta ha despertado un notable interés en el ámbito internacional, destacando que Honduras cuenta con una posición geográfica estratégica que podría ser clave para el desarrollo de esta iniciativa.

“Nosotros hemos tenido ya varias sesiones de trabajo con inversionistas europeos, de Asia, de Israel y de Estados Unidos. Es un proyecto que realmente ha despertado mucho interés en varios empresarios que ven a Honduras como un punto muy estratégico para llevar a cabo esta inversión”, expresó Gámez.

Los impulsores del proyecto indicaron que actualmente la iniciativa se encuentra en una fase preliminar y que en los próximos meses se avanzará en la elaboración de estudios técnicos y financieros más detallados, con el objetivo de convertir esta propuesta en una realidad para el país.

De concretarse, el tren interoceánico representaría una de las inversiones de infraestructura más grandes en la historia de Honduras, con potencial impacto en el comercio, la generación de empleo y el posicionamiento logístico a nivel regional, puntualizaron los entrevistados. LB