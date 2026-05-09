Proyecto de Niñas en Ciencias Marinas gana premio “Oscar Arnulfo Romero” que otorga la OEI y representará a Honduras en España

Tegucigalpa– La Organización Roatán Marine Park con el proyecto “Game Changers Club: Niñas en Ciencias Marinas”, se hizo merecedor al VI Premio Iberoamericano de Educación en Derechos Humanos “Óscar Arnulfo Romero” que otorga la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI), en Honduras.

Roatán Marine Park, es una iniciativa que fomenta la participación de niñas y jóvenes en la ciencia marina, fortaleciendo su liderazgo, educación ambiental y acceso a oportunidades en áreas tradicionalmente masculinizadas.

El proyecto“Game Changers Club: Niñas en Ciencias Marinas” representará a Honduras en la fase iberoamericana que se celebrará en España, en junio del 2026, donde competirá con las iniciativas ganadoras de 22 países, por el reconocimiento de hasta 8,000 dólares.

Belky Hamilton, en representación de la Organización Roatán Marine Park dijo sentirse alegre y explicó que es un club que se realiza con niñas de 8 a 12 años, para que puedan desarrollarse en temáticas de conservación marina, en conocimientos ambientales tanto en las aulas como en actividad de campo, todo encaminado a la conservación del ecosistema, costero y marino.

Menciones honorificas para CARE y Escuela Municipal de Arte

La OEI también concedió dos menciones honoríficas, una para el proyecto “Hora de Cuidar”, de CARE Honduras, que promueve la corresponsabilidad en las tareas de cuidado y la igualdad de género en los hogares y comunidades.

La otra mención honorifica fue para la Escuela Municipal de Arte “Licenciado Edilberto Borjas”, de la Alcaldía de Cantarranas, que impulsa la inclusión y el desarrollo integral de niños y jóvenes a través de la educación artística.

En esta VI edición del Premio Iberoamericano que otorga, cada dos años, la OEI, participaron 20 iniciativas provenientes de organizaciones sociales, instituciones educativas y entidades públicas, abordando temas como inclusión educativa, igualdad de género, liderazgo juvenil, protección del medio ambiente y fortalecimiento de comunidades indígenas y rurales.

El comité evaluador estuvo integrado por el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh), la Secretaría de las Culturas, las Artes y los Patrimonios de los Pueblos de Honduras (SECAPPH), la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán (UPNFM) y la OEI en Honduras.

El premio, que fue creado en el 2015 en alianza con la Fundación SM, ha documentado más de 2,000 experiencias en 22 países iberoamericanos, consolidándose como una plataforma de referencia en educación en derechos humanos. A nivel regional, los proyectos compiten por reconocimientos de hasta 8,000 dólares.

La representante y directora de Oficina OEI – Honduras, Carmen Largaespada declaró que Honduras ha mantenido una participación destacada en este certamen, lo que evidencia la proyección internacional de las iniciativas nacionales en este ámbito.

Recordó que, en la cuarta edición, el país obtuvo una mención honorífica iberoamericana, mientras que, en el 2024, “La Fundación Alivio del Sufrimiento” con sede en El Paraíso, obtuvo el tercer lugar en la V edición que se realizó en el Museo del Arte de Río de Janeiro, Brasil.

La OEI contribuye a la reducción del analfabetismo

Bajo el lema «Hacemos que la cooperación suceda», la OEI es, desde 1949, el primer organismo intergubernamental de cooperación Sur-Sur en Iberoamérica. Actualmente cuenta con 23 Estados miembros y 19 oficinas nacionales, además de la Secretaría General en Madrid.

En 2024, recibió el prestigioso Premio Princesa de Asturias de Cooperación Internacional «por su fructífera labor en la promoción del multilateralismo y por representar un importante puente en las relaciones entre Europa e Iberoamérica».

Con más de 600 proyectos y 400 convenios de cooperación activos, por año, en promedio, la OEI representa una de las mayores redes de cooperación de Iberoamérica.

Entre sus resultados, la organización ha contribuido a la drástica reducción del analfabetismo en Iberoamérica, con una media de 6 millones de beneficiarios directos en los últimos cinco años. IR