Proyectista Ernestina Mejía dice que es necesario terminar ya con la concentración y abuso del poder en presidencia de CSJ

Tegucigalpa – La proyectista Luz Ernestina Mejía afirmó este martes que es necesario terminar ahora mismo con la concentración y abuso de poder desde la presidencia de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

– Meditó que cuando la presidenta de la CSJ pide que se detenga el proyecto presentado por Francis Cabrera, ahí si existe injerencia de poderes del Estado.

Discrepó con las declaraciones emitidas este día por la titular del Supremo, que pide detener el proyecto presentado por el diputado Francis Cabrera encaminado a quitarle facultades administrativas a la presidencia de la CSJ.

“Quisiera haber escuchado de ella el compromiso aquí ante las cámaras, como lo hizo hoy, de no cometer ninguna arbitrariedad más en contra de ningún funcionario, de ningún escribiente judicial, con el cual ha realizado embate dañino el principio de inamovilidad de los funcionarios judiciales”, declaró Mejía.

Dijo estar de acuerdo con una mesa técnica para abordar la temática, pero ese extremo debió hacerse desde un principio.

Explicó que la iniciativa del diputado Francis Cabrera, así como la reforma a la ley que ella introdujo, se encaminan a separar la función administrativa de lo que es la tarea jurisdiccional.

La diputada Luz Ernestina Mejía insistió que la toma de decisiones desde la presidencia de la CSJ, ha sido sectarias, que ha sido contraria a los principios de inamovilidad e independencia de los funcionarios del Poder Judicial.

Clamó para cortar de raíz los abusos de poder y atropellos a los derechos de los funcionarios y empleados judiciales.

Puntualizó que no retirará su proyecto presentado en la Cámara Legislativa y que lo defenderá hasta las últimas consecuencias. JS