Proyección de crecimiento de 3.9 % refleja un escenario de recuperación moderada: Amparo Canales

Tegucigalpa – La expresidenta del Colegio Hondureño de Economistas (CHE), Amparo Canales, indicó este miércoles que la proyección de un crecimiento de 3.9 % en 2026 refleja un escenario de recuperación moderada pero sostenida en línea con la tendencia de la región.

La economista mencionó que de acuerdo a las estimaciones de crecimiento del Programa Monetario 2025-2026 estima que la economía hondureña crecerá entre 3.5 y 4 %, por lo que esta estimación está dentro de las estimaciones del Banco Central de Honduras (BCH).

Detalló que los factores que sustentan estas proyecciones incluye el dinamismo de las remesas familiares, que en 2025 se incrementaron en un 25 %, y con un crecimiento moderado para este 2026 entre 5 y 8 % de acuerdo a las proyecciones del BCH.

“Otro aspecto relevante es la recuperación de los productos tradicionales como café, banano, camarón y la industria manufacturera de maquila predominando el incremento histórico que están teniendo el precio del café en el mercado internacionales”, refirió.

Canales mencionó también que las reservas internacionales se mantienen en niveles que superan los 6 meses, algo que da confianza a nivel internacional. VC