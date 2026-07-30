Próximo lunes inicia juicio oral al exalcalde Alexander Ardón

Tegucigalpa – A partir del lunes 3 de agosto arrancará el juicio oral y público en el Tribunal de Sentencia en materia de Criminalidad Organizada, Medioambiente y Corrupción en contra del exalcalde de El Paraíso en Copán, Alexander Ardón Soriano.

El exalcalde es acusado por el Ministerio Público por la comisión del delito de lavado de activos.

Según las investigaciones del ente acusador, Ardón Soriano coordinaba junto a su hermano Hugo Ardón Soriano el cartel “AA” en actividades vinculadas al tráfico de droga y lavado de activos desde el 2003.

Asimismo, el acusado logró tener una vida de lujo producto de sus actividades ilícitas tras adquirir residencias, vehículos de alta gama y diversas propiedades.

Cabe recordar que Ardón Soriano fue capturado tras arribar al país en un vuelo deportado de Estados Unidos donde fungió como testigo en el juicio contra el expresidente Juan Orlando Hernández (2014-2022).

Los hermanos Ardón fueron vinculados con reconocidos narcotraficantes como el mexicano Joaquín Guzmán Loera alias “El Chapo” y el guatemalteco Mario Ponce, con quienes creó alianzas criminales que extendieron sus operaciones en Honduras.

Alexander Ardón también estableció vínculos con las más altas esferas políticas y policiales del país

Conforme al análisis financiero-patrimonial de los hermanos Ardón Soriano, no se les conoce fuentes de financiamiento lícitas con documentación soporte con la cual puedan justificar 50 millones 173 mil 258.72 lempiras, monto utilizado para adquirir propiedades y constituir empresas. AG