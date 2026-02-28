Próxima semana se reanuda construcción de represa San José, anuncia edil capitalino

Tegucigalpa – El edil del Distrito Central, Juan Diego Zelaya, anunció que la próxima semana se reactivará el proyecto de la construcción de la represa San José para abastecer de agua la capital hondureña.

“El lunes la vamos a reactivarla ya que es un proyecto estratégico para darle agua a la gente, especialmente en la colonia Kennedy”, declaró el edil.

Recordó que este proyecto empezó a construirse la pasada administración de la AMDC, pero que se detuvo y estuvo paralizado por 16 meses.

Zelaya deseó que la represe esté lista para la época de invierno del próximo año, se conecte a la tubería, el embalse se llene aprovechando la temporada de lluvias y dotar del servicio de agua potable a la colonia Kennedy.

Reiteró la importancia de construir nuevas represas en la capital, reducir las pérdidas del 40 % en el sistema y optimizar la red para tener un abastecimiento óptimo.

Respecto a los racionamientos de agua en la capital para la temporada de verano, señaló que será conforme a las condiciones climáticas.

Comentó que va a platicar con el personal de la Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento (UMAPS) para tener una planificación de la distribución de agua de acorde a las condiciones climáticas.

Por otro lado, estimó habilitar el puente a desnivel Papa Francisco que está en el Anillo Periférico, frente al desvío de Ciudad Mateo en junio. AG