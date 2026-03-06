Próxima semana se presentará el Presupuesto 2026 en Consejo de Ministros

Tegucigalpa – La viceministra de Finanzas, Lilian Castillo confirmó que la próxima semana se presentará en Consejo de Ministros el proyecto de Presupuesto de Ingresos y Egresos 2026 para luego ser enviado al Congreso Nacional.

– Se prevé una disminución de 39 mil millones de lempiras en el proyecto del presupuesto si se compara al que envió el gobierno saliente a la Cámara Legislativa.

Recordó la reciente aprobación de un PCM que establece la racionalización de algunas instituciones del sector público, por lo que equipos técnicos de la Secretaría de Finanzas trabajan para afinar la reformulación del proyecto de Presupuesto que el gobierno anterior envió al Congreso Nacional por un monto de 469 mil millones de lempiras.

Destacó que existe un cambio de prioridades del nuevo gobierno, que se enfoca en apartados de salud, educación, infraestructura vial y descentralización. “Todos estos son ajustes que se están realizando actualmente en el presupuesto, se está coordinando con las instituciones del sector público que son las encargadas de ejecutar esos recursos y se espera que la próxima semana se finalice y se presente al Consejo de Ministros”.

La funcionaria no se atrevió a mencionar en cuánto quedaría el presupuesto 2026, aunque hace unos días el titular de esa cartera, Emilio Hernández Hércules, cifró la cantidad en 430 mil millones de lempiras.

Castillo agregó que ante la reciente aprobación del PCM se ordenó la simplificación del sector público, por lo que los equipos de Finanzas están trabajando sin contar con un dato exacto sobre el monto de la reducción.

Insistió que mediante el PCM 04-2026 se creó una comisión liquidadora que trabaja para reducir la planilla del Estado, por lo que se tienen previstas planillas para cumplir con el pasivo laboral que este proceso derive.

“Esperamos que la próxima semana se cuente con ese presupuesto, con nuevas cifras y ahí se va a comunicar a los diferentes medios de comunicación”, dijo.

Destacó partidas presupuestarias en el campo de la salud encaminadas a abastecer de medicamentos los hospitales y reducir la mora quirúrgica, al igual que la promoción de textos escolares en el nivel educativo público, así como una fuerte inversión en infraestructura vial.

Destacó el retorno al CIADI que se firmará este mismo viernes en Washington, EEUU, por parte del presidente Nasry Asfura que abona al clima de inversión que se necesita para la generación de empleos en el país.

Puntualizó que “muchos compromisos quedaron pendientes por parte del gobierno anterior, compromisos que quedaron tanto registrados en el sistema como otros que quedaron en los escritorios, todo esto se evaluando, dimensionando realmente de cuánto son esas obligaciones y además hay que considerar el pago de pasivo laboral que todo esto conlleva para el reordenamiento del sector público para lograr mayor eficiencia”. JS