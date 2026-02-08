Próxima semana se entregaría al CN Presupuesto General 2026: María Antonieta Mejía

Tegucigalpa – La designada presidencial, María Antonieta Mejía, estimó que en la próxima semana el gobierno entregaría al Congreso Nacional el proyecto del Presupuesto General del 2026.

– Se ha identificado alrededor de ocho mil personas que están en las planillas de las instituciones del Estado que solo cobraban salario.

“Falta algunos detalles finales, pero yo le daría de aquí a la próxima semana que se estaría presentado en el Congreso Nacional”, dijo Mejía.

Manifestó que se está haciendo reajustes para bajar la cifra y que quedará en 415 mil millones de lempiras.

Cabe recordar que la administración de Xiomara Castro mediante Consejo de Ministros aprobó un proyecto de 469 mil 249 millones de lempiras como Presupuesto General del 2026, un incremento de 8.2 % en comparación con el 2025.

Señaló que en varias instituciones del Estado se sobrecargó de personal y se ausentaron en las mismas.

Mencionó que hay un compromiso con la lucha anticorrupción como fortalecer el Ministerio Público y el Tribunal Superior de Cuentas (TSC).

Mejía opinó que ha habido muchos desaciertos en el manejo de finanzas de las alcaldías y gobierno es porque las auditorias suceden a posteriori del desastre.

“Le hemos apostado hacer una reforma a la ley del Tribunal Superior de Cuentas para reglamentar y que la auditoria se haga antes, durante y después para evitar los errores administrativos que hacen daño a las instituciones y castigan sus estados financieros cuando hay desacierto en sus balances”, manifestó.

Confirmó que se proveerá de recursos dentro del presupuesto al Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) y la Asociación por una Sociedad más Justa (ASJ).

Igualmente, reveló aumentar el presupuesto del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) para que la gente consulte entre y mire el accionar de cada funcionario público.

Asimismo, subrayó de crear una Ley Antisoborno admitiendo que con la normativa actual no es suficiente, y se requiere de dientes y garras para que los casos no queden impunes. AG