Próxima semana se conocerán permisos de consejeras Hall y López y elección de sustitutos provisionales, prevé Zambrano

Tegucigalpa – El presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, adelantó que la próxima semana se conocerá las solicitudes de permisos de licencia de las consejeras del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cossette López y Ana Paola Hall.

Este viernes, Zambrano se reunió con autoridades de la Cámara de Comercio e Industria de Choloma para tratar diversos temas como la seguridad, seguridad jurídica y la inversión.

Confirmó que las consejeras enviaron el jueves la solicitud de permiso de licencia de sus cargos en el CNE por el período de un año.

Zambrano señaló que en la otra semana también se escogerá de manera provisional los sustitutos de Hall y López.

“Lo que trataríamos únicamente la próxima semana sería las solicitudes de permisos y sustituciones provisionales”, dijo Zambrano a periodistas.

Opinó que los sustitutos provisionales tienen que ser de la nómina de candidatos que se sometieron al proceso de evaluación de idoneidad profesional y personal por la comisión electoral del Congreso Nacional.

Consultado por los sustitutos para los funcionarios que fueron destituidos mediante juicio político, contestó que primero debe haber reformas para blindar el funcionamiento de los plenos del CNE y del Tribunal de Justicia Electoral (TJE).

Por otro lado, reafirmó que la actual administración no es enemiga de la empresa privada, ni los estará amenazando, chantajeando, y muchos menos extorsionando.

Zambrano admitió que la administración le toca recuperar la confianza de la empresa privada, darle seguridad jurídica y generar empleo a las personas.

Destacó la aprobación de las reformas de la protección al sector agroindustrial que implica un respaldo contra las invasiones a la propiedad privada.

“Esta ley garantiza la seguridad jurídica, proteger la inversión y propiedad privada, actuar contra las personas que ejercen actividad de criminalidad organizada mediante las invasiones”, resaltó. AG