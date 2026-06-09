Próxima semana debe aprobarse en el CN las reformas energéticas, prevé diputado Mario Pérez

Tegucigalpa – El diputado del Partido Nacional, Mario Pérez, estimó que la próxima semana se discuta en el pleno del Congreso Nacional el dictamen de las reformas energéticas.

Comentó que durante esta semana se está socializando el proyecto de reformas energéticas con todos los sectores: generadores, consumidores y empresa privada para escuchar sus aportes y sugerencias.

“Toda esta semana será de reuniones para que el próximo lunes empezar a discutir el dictamen en el pleno”, dijo a periodistas que cubren la fuente legislativa.

Pérez admitió que hay un problema financiero grave en la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) que debe resolverse porque está ofreciendo un mal servicio a la población hondureña.

El congresista anheló que estas reformas energéticas sean el principio de las soluciones a estos problemas.

Concluyó que la apuesta en el Congreso Nacional es aprobar las reformas próxima semana antes que este poder del Estado entre en receso. AG