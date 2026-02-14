Próxima semana arriba al país misión del FMI, informa presidente del BCH

Tegucigalpa – Roberto Lagos, director del Banco Central de Honduras (BCH), informó la noche de este viernes que la próxima semana próxima semana arriba al país misión del Fondo Monetario Internacional (FMI).

Detalló que se trata de una visita de Staff, no se trata de una revisión del convenio que tienen.

En ese contexto, externó que para Honduras es importante esta visita ya que se produce en la tercera semana de gobierno.

“Para nosotros es importante tener una relación que esté fortalecida con el Fondo Monetario y mantener un canal de comunicación”, afirmó.

Cabe señalar, que los representantes del FMI sostendrán una serie de reuniones con la Asociación Hondureña de Instituciones Bancarias (Ahiba), Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) y otros.

En otro tema, el presidente del BCH indicó que la próxima semana se realizará la propuesta de quién es el equipo técnico que irá a liderar el proceso de negociación de los aranceles con Estados Unidos. (RO)