Proveedores amenazan con tomarse el CNE por falta de pago

Tegucigalpa– Ante la falta de pago, proveedores del Consejo Nacional Electoral (CNE), amenazan con tomar las instalaciones del ente electoral.

El representante de los transportistas, Oscar Aguilera indicó que llevan seis meses esperando el pago de los transportistas y si la misma no se realiza no habrá vehículos para la distribución del material electoral en noviembre porque los transportistas no van a querer hacer contrato con el ente electoral.

Señalaron que aparte de tomarse las instalaciones van a demandar al CNE por la falta de pago.

“Está pendiente el pago del traslado del material electoral, sabemos que se les canceló a las imprentas, pero a nosotros no”, reiteró.

Afirmó que a estas alturas tenemos presión de los compañeros, hemos estado esperando una respuesta, sino el fin de semana tomaremos las acciones que seguiremos la próxima semana para que nos paguen. IR