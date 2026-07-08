Protesta por despidos mantienen sin clases a varios centros educativos de la capital

Tegucigalpa– Las protestas en los diferentes centros educativos persisten este miércoles ante los despidos registrados en la Secretaría de Educación donde personal de aseo y vigilancia contratados en los últimos cuatro años, han sido separados de sus puestos supuestamente por no cumplir con los requisitos.

Las protestas continúan en el Instituto Central Vicente Cáceres, luego de que estudiantes y padres de familia aseguran que no han recibido una respuesta por parte de las autoridades de la Secretaría de Educación.

Según los estudiantes y padres de familia las autoridades no les han dado una respuesta en todo a los despidos.

Asimismo, por la falta de maestros en el centro educativo.

Otro centro educativo que está en protesta es la escuela Modesto Rodas Alvarado, donde exigen el reintegro de un vigilante a quien los padres de familia pagaron 27 años su sueldo y hace dos años se le asignó una plaza.

Igualmente, el instituto Francia ubicado en el centro de la capital, también los estudiantes y padres de familia realizan protestas.

Los padres de familia señalaron que el despido del vigilante y la aseadora perjudican a los estudiantes que no tendrán quien limpie las aulas y quien controle y cuide la salida de los estudiantes al no tener personal encargado de esa labor. IR