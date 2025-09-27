spot_imgspot_img
Prórroga al estado de excepción es nula, reitera analista

Por: Proceso Digital

Tegucigalpa – Para el analista Oliver Erazo la vigésimo cuarta ampliación al estado de excepción, que entrará en vigencia el próximo lunes a partir de las 6:00 de la tarde, es nulo si no ha sido publicada en el diario oficial La Gaceta.

“Están debilitando y limitando a la ciudadanía hondureña a su derecho a ejercer la democracia, tal y como lo regula la Constitución de la República”, observó el profesional del derecho.

Erazo destacó que esta nueva prórroga es sumamente grave, pues se crean supuestos decretos de suspensión de garantías constitucionales donde no se sigue el procedimiento constitucional.

Al respecto, recordó el analista, “ya la Sala Constitucional en unos actos de inadmisión de acciones de inconstitucionalidad ha dicho que este decreto publicado en la Gaceta no es ley y al no ser ley, nada más cae en el campo de un acto administrativo, pero es un acto administrativo que es absolutamente nulo porque no reúne las condiciones de legalidad para su nacimiento”, explicó. VC

