ProPublica denuncia extensa e ilegal detención de 300 niños en centro migratorio de Texas

Los Ángeles (EEUU) – Alrededor de 3.500 personas, más de la mitad menores de edad, han sido detenidas en el centro para familias migrantes en Dilley (Texas), donde el Gobierno Trump estaría incumpliendo un acuerdo judicial al prolongar por más de 20 días la detención de algunos de los niños, según reveló un informe de ProPublica.

Un análisis realizado por este medio especializado en investigaciones reveló que unos 300 menores enviados a Dilley por la Administración de Donald Trump permanecieron allí más de un mes, lo que violaría el Acuerdo Flores, que desde 1997 establece normas mínimas para el trato de menores migrantes y garantizar su seguridad.

Ubicado a unos 130 kilómetros al sur de San Antonio, el centro estuvo cerrado durante varios años bajo el Gobierno de Joe Biden (2021-2025) y fue reabierto en marzo pasado como parte de la campaña de Trump para acelerar los arrestos y deportaciones de migrantes.

El Ejecutivo estadounidense ha querido terminar con el Acuerdo Flores al considerarlo obsoleto, en un caso que se mantiene abierto en un tribunal federal de Los Ángeles.

En el reporte de ‘The Children of Dilley’, ProPublica hace el seguimiento de múltiples casos de niños detenidos, que han relatado sus penurias y afectaciones, especialmente en su salud mental en cartas y testimonios personales.

«Desde que llegué a este Centro, lo único que sentirás es tristeza y sobre todo depresión», dijo al medio una hondureña de 14 años, detenida con su madre por más de un mes y medio, tras ser arrestadas en Nueva York, donde se quedaron dos hermanos menores, ciudadanos estadounidenses.

La investigación también documenta quejas de los menores por la comida, la falta de atención médica y supuestos maltratos del personal del centro, administrado por la compañía privada CoreCivic.

El centro de detención ha estado bajo la lupa de congresistas demócratas. El envío del niño Liam Conejo, de 5 años, y su padre Adrían Conejo Arias, tras ser detenido en Mineápolis, también llamó la atención de conservadores moderados, que se oponen a la detención de las familias migrantes.

La polémica sobre este centro fue abordada hoy en una audiencia en el Congreso a la que acudieron Todd Lyons, director interino del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE); Rodney Scott, comisionado de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), y Joseph Edlow, director del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS).

El congresista demócrata James Walkinshaw leyó fragmentos de las cartas de niños detenidos en Dilley, obtenidos por ProPublica.

«Ningún niño… debe ser utilizado como peón en la perversa y retorcida agenda de Stephen Miller (asesor migratorio de Trump)», declaró el congresista.

Lyons defendió que ICE busca que la unidad familiar se «reúna de forma segura y humana, lo antes posible» en la audiencia, en la que los tres funcionarios migratorios se negaron a contestar muchas de la preguntas de los congresistas aludiendo a que había investigaciones en curso. JS