Proponen reducir importaciones para frenar impacto inflacionario en Honduras

Tegucigalpa- El arquitecto y exdirigente de la Coalición Patriótica de los Combustibles Juan Carlos Rodríguez, advirtió que la alta dependencia de productos importados agrava el impacto de la inflación en el país, por lo que considera urgente impulsar medidas que reduzcan las compras externas.

Según explicó Rodriguez, Honduras enfrenta una crisis que no puede controlar del todo especialmente en la canasta básica, “hay productos que están por venir en las próximas semanas o meses y ya traen una inflación implícita que se sumará a la nuestra”, señaló.

Ante este panorama, planteó reducir la dependencia de las importaciones y fortalecer la capacidad interna para abastecer el mercado, con énfasis en proteger a los sectores más vulnerables de la población

El especialista enfatizó que actualmente el 82% de lo que se consume en el país es importado, una cifra que considera alarmante y que evidencia la vulnerabilidad de la economía nacional frente a factores externos, especialmente el comportamiento de los combustibles.

En ese sentido, explicó que prácticamente todos los productos importados tienen un precio muy volátil debido a la fuerte crisis petrolera a nivel global. “Todo lo que se importa está indexado al combustible, porque debe producirse y trasladarse hasta el país”, apuntó. AD