Proponen hospital especializado ante alta incidencia por accidentes de tránsito en menores

Tegucigalpa- La jefa de la emergencia pediátrica del Hospital Escuela, Scheybi Miralda, advirtió sobre la necesidad urgente de contar con un hospital pediátrico especializado en trauma en Honduras, ante el incremento de menores lesionados en accidentes de tránsito, principalmente relacionados con motocicletas.

“No tenemos un hospital pediátrico del trauma, porque no hemos hecho esa conexión, esa concientización de que tenemos muchos niños lesionados por esto”, señaló la especialista en Televicentro.

Miralda explicó que los casos en menores de cinco años suelen estar asociados a atropellamientos o a la falta de medidas de seguridad en vehículos.

En el caso de adolescentes, la situación se agrava por los accidentes viales.

La especialista añadió que muchos de estos casos involucran a menores desde los 10 a 12 años, especialmente en distintas regiones del país, principalmente en las zonas rurales.

Miralda acotó que estos accidentes están relacionados no solo con el uso recreativo, sino también con consumo de alcohol y drogas en algunos casos.

Estadísticas oficiales estiman que aproximadamente hay cinco muertes todos los días por accidentes viales a nivel nacional. AD