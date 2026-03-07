Pronostican temperaturas de hasta 40 grados para este sábado

Tegucigalpa – El pronosticador de turno del Centro Nacional de Estudios Atmosféricos y Sísmicos (Cenaos), la Secretaría de Estado en los Despachos de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales, (Copeco), Will Ochoa, informó que este sábado se prevén temperaturas de hasta 40 grados en algunas regiones del país.

Predominarán las condiciones mayormente secas y cálidas sobre el país, indicó el pronosticador de turno.

Por la tarde el transporte de humedad proveniente desde el mar Caribe al territorio nacional y la brisa del océano Pacífico producirán precipitaciones débiles muy aisladas en sectores de las regiones suroccidente, norte, centro y oriente.

Entre tanto, en el sur de Honduras se esperan temperaturas de hasta 40 grados en el departamento de Choluteca.

En el departamento de Valle se prevé máximas de 38 grados, pero la sensación térmica puede ser mayor.

De su lado, el jefe de Alerta Temprana de Copeco, Juan José Reyes, informó que Honduras enfrenta una temporada de altas temperaturas.

En ese orden, vertió una serie de recomendaciones como mantenerse hidratado todo el tiempo y evitar usar ropa oscura.

También pidió no dejar a niños dentro automóviles estacionados.

Lo anterior con el objetivo de evitar golpes de calor o perder vidas humanas, dijo. (RO)