Pronostican precipitaciones débiles en la mayor parte del territorio nacional

Tegucigalpa – El pronosticador de la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias (Copeco) a través del Centro Nacional de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos), Jairo García, informó que para este lunes se esperan precipitaciones débiles en la mayor parte del país.

Una vaguada en altura interactuará con el transporte de humedad desde el mar Caribe, producido por el viento del este y noreste, ocasionando lluvias y chubascos débiles a moderados y dispersos en el oriente, norte, centro y noroccidente; y lluvias débiles aisladas en el resto del país, detalló.

Entre tanto, los oleajes en ambas costas serán de uno a tres pies de altura. Lo adecuado para actividades de faena y turismo.

Para las próximas horas se prevé el ingreso de un frente frío, por lo que también se pueden presentar descensos en las temperaturas.

La convergencia de humedad y viento del Caribe y océano Pacífico, producirán por la tarde de este lunes lluvias débiles dispersas con actividad eléctrica aislada, sobre las regiones del suroccidente, sur, áreas del occidente y centro en la región norte y oriente, lluvias débiles. (RO)