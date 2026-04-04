Pronostican lluvias y chubascos para este Sábado de Gloria

Tegucigalpa – De acuerdo al pronóstico del Centro Nacional de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos), para este Sábado de Gloria se esperan lluvias y chubascos acompañados de actividad eléctrica para todo el territorio nacional.

Así lo confirmó el pronosticador de turno, Will Ochoa, quien detalló que el viento del noreste y este por la mañana, estará transportando humedad desde el mar Caribe al territorio nacional, generando precipitaciones débiles aisladas en la mayor parte del país.

En la tarde la convergencia de viento y humedad proveniente del mar Caribe y océano Pacífico estará produciendo lluvias y chubascos moderados dispersos acompañados de actividad eléctrica para las regiones de occidente, sur occidente y sectores del centro y norte, agregó.

Las condiciones climáticas mejorarán para el Litoral Caribe donde se espera un oleaje de uno a tres pies de altura.

No obstante, para el Golfo de Fonseca se prevé olas de hasta cuatro pies de altura, por lo que exhortó a tomar todas las medidas de prevención. (RO)