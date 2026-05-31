Pronostican lluvias y chubascos débiles a moderados para este domingo en mayor parte del territorio nacional

Tegucigalpa – Según el Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos), la influencia de una vaguada en superficie, junto con la convergencia de viento y humedad proveniente del océano Pacífico y del mar Caribe, provocará lluvias y chubascos en la mayor parte del territorio nacional este domingo.

Así lo indicó el pronosticador de turno Carlos Alfaro, quien detalló que las lluvias y chubascos débiles, dispersos y moderados aislados con actividad eléctrica se producirán en regiones del occidente, centro y sur del país.

Entre tanto, se suscitarán precipitaciones débiles en las regiones del norte y oriente.

Los oleajes en ambas costas serán de uno a tres pies de altura, lo que significa condiciones óptimas para la faena y actividades de turismo.

Las temperaturas máximas para este día se registrarán en el departamento de Choluteca con 32 grados.

Entretanto, el departamento de Intibucá registrará las temperaturas más bajas con 17 grados. (RO)