Pronostican lluvias “por encima de lo normal” para la próxima semana en Honduras

Tegucigalpa – El experto en cambio climático, César Quintanilla, advirtió que el territorio hondureño experimentará lluvias por encima de lo normal la próxima semana.

Según informó, durante el período comprendidoentre el 12 y el 18 de noviembre las proyecciones de distintos modelos meteorológicos internacionales estarían dejando lluvias en el territorio nacional.

Agregó que en un video difundido a través de sus redes sociales, el especialista explicó que varios sistemas tropicales y extratropicales podrían incidir sobre la región centroamericana, generando un exceso de precipitaciones y un aumento en el riesgo de inundaciones y deslizamientos.

¡ÚLTIMA HORA!

Los análisis meteorológicos, entre ellos, la proyección de los trópicos de la agencia NOAA, proyecta que del 12 al 18 de noviembre existe un 75% de probabilidad que todo el territorio de #Centroamérica recibirá una descarga de lluvias por encima del promedio normal. pic.twitter.com/zTiXO6tQK1 — Cesar Quintanilla (@cquintanilla3) November 5, 2025

“Esto es producto de algunos fenómenos tropicales y extratropicales que pudiesen estar incidiendo en todo el istmo centroamericano”, precisó Quintanilla.

El llamado es a mantener las medidas de precaución ante las lluvias que se pronostican en la próxima semana principalmente a las que viven en zonas vulnerables. IR