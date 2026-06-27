Pronostican lluvias para varias regiones del país este sábado

Tegucigalpa – La región oriente, occidente, norte y centro del país tiene probabilidad de lluvias y chubascos acompañados con actividad eléctrica aislada, según el pronóstico del Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos).

El meteorólogo de la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco), Will Ochoa, explicó que lo anterior obedece al viento del este y noreste que transporta humedad del mar caribe y los remanentes de una onda tropical.

Las demás regiones permanecerán con condiciones secas, agregó.

#CLIMA El pronóstico 🌧️ del tiempo para este sábado 27.06.2026. en Honduras #ProcesoDigital pic.twitter.com/bHrCCXWSXs — Proceso Digital (@ProcesoDigital) June 27, 2026

En las regiones en mención se generarán lluvias y chubascos débiles a moderados ocasionales con actividad eléctrica aislada, alertó.

Tanto en el Golfo de Fonseca como en el Litoral Caribe el oleaje será de uno a cuatro pies de altura.

Lo anterior, es óptimo para actividades de turismo y faena con las precauciones correspondientes. (RO)