Pronostican condiciones estables para este domingo, pero advierten de presencia de polvo del Sahara

Tegucigalpa – De acuerdo con el pronóstico del Centro Nacional de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos), las condiciones secas predominarán este domingo, pero advirtió de presencia de polvo del Sahara.

Así lo confirmó el pronosticador de turno, Jairo García, quien detalló que existe posibilidad de lluvias débiles para el oriente, centro y occidente del país.

Predominarán las condiciones secas en la mayor parte del territorio nacional, sin embargo, el viento del este transportará humedad desde el mar Caribe, produciendo lluvias y chubascos débiles aislados en el oriente, centro y occidente del país, detalló.

Continúa la presencia de polvo del Sahara en concentraciones de 35 microgramos por metro cúbico, agregó.

El oleaje se mantendrá entre uno y cuatro pies en el Litoral Caribe mientras que en el Golfo de Fonseca se mantendrá entre uno y tres pies de altura.

Las anteriores condiciones son óptimas para la faena y para actividades turísticas.

Las actuales concentraciones del polvo del Sahara no son perjudiciales para la salud, pero las autoridades pidieron tomar medidas preventivas como el uso de lentes en ambientes externos. (RO)