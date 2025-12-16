Promoción del 99 del ICVC celebra 26 años de graduados donando abrigo y alimentos en el Hospital Escuela

Tegucigalpa– La Promoción de 1999 del Instituto Central Vicente Cáceres (ICVC), celebró sus 26 años de graduados donando abrigo y alimentos a familiares de pacientes del Hospital Escuela.

La bonita acción se concentró con los parientes de los pacientes que aguardan todo el día y noche en la sala de espera del principal centro asistencial del país.

Los familiares de los pacientes se mostraron agradecidos por la labor que se estaba realizando ya que muchos de ellos viajaron de forma imprevista desde el interior del país.

Asimismo, no contaban con un abrigo en esta temporada de frentes fríos que en la capital desciende la temperatura en horas de la madrugada.

Doña María agradeció al grupo por la entrega de alimentos que estaban realizando y dijo “miren como me quedó el sueter que me regalaron, como si fuera directamente para mí, gracias muchachos porque no saben cómo necesitaba abrigarme por este frio”, comentó.

Sostuvo que estaba a la espera de noticias de su hijo quien había tenido un accidente en Danlí, El Paraíso.

Otra de las familiares que esperaba noticia de su pariente, manifestó que un vasito de café cae bien en cualquier momento y agradeció por la labor que se estaba realizando a favor de los familiares de los pacientes del Hospital Escuela.

“Nos agrada grandemente poder colaborar con estas familias que aguardan en la sala de espera y que muchas veces no se mueven de este lugar a la espera de información de sus parientes, lo poco o mucho que les demos se convierte en bendiciones para todos”, dijo Yesi Sánchez una de las egresadas del ICVC.

El 7 de diciembre de 1999 decenas de jóvenes realizaron su graduación de Perito Mercantil del emblemático instituto Central, “Los Ratones” como son conocidos siguen reuniéndose y haciendo acciones a beneficio de diferentes instituciones del país como parte de su responsabilidad con la sociedad. IR