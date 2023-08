Prometieron un nuevo dictamen de Ley de Telecomunicaciones y no hay ni agenda, se queja diputado Umaña

Tegucigalpa – Como ya es costumbre los diputados van a sesión hoy, pero pese a que hay varios temas delicados que tocar, ni siquiera han girado una agenda y van a ciegas, dijo el diputado del Partido Salvador de Honduras (PSH), Carlos Umaña.

El diputado de PSH, reaccionó sorprendido de que el jefe de bancada del Libre, Rafael Sarmiento, haya anunciado que este día se someterá a tercer y último debate la “Ley para la Protección de los Usuarios de las Telecomunicaciones”, porque “nos habían prometido un nuevo dictamen, (…) si no lo vemos no vamos a apoyar”.

Umaña, negó que haya alguna alianza para oponerse al proyecto de ley y “simplemente tenemos la preocupación por las intervenciones de las llamadas, que no son sólo para escuchar, es para otras situaciones, al saltarse una orden judicial pretenden darle discrecionalidad a la Secretaría de Seguridad y al Ministerio Público”.

El parlamentario reiteró que el peligro está en que con esa ley se pretende ceder la base de datos a entes políticos lo que puede tener repercusiones especialmente para profesiones puntuales como los periodistas, la gente que está en políticas, líderes comunales o defensores entre otros y pueden solicitar, sin ningún problema la base de dato.

El objetivo de la ley sería frenar delitos como la extorsión y tiene algunas cosas buenas, pero se deben dejar claros varios artículos que vienen a violentar derechos, zanjó.

Seguidamente el diputado se quejó que van a ciegas a la sesión de este martes, porque como ya se ha hecho costumbre no les dan agenda y al final no les han presentado el nuevo dictamen prometido y no saben si querrán imponer la aprobación de la ley, pero en ese caso el PSH, no acompañará, reiteró. LB