“Prometedor y ambicioso”, el discurso de Zambrano, “Dios quiera lo logre”: Mauricio Oliva

Tegucigalpa – El expresidente del Congreso Nacional, Mauricio Oliva calificó de “prometedor y ambicioso” el discurso de Tomás Zambrano como titular del Legislativo durante la instalación de la primera legislatura.

Se trató de un discurso “prometedor y muy ambicioso”, Dios quiera lo logre porque Honduras necesita ese tipo de transformaciones que propuso este domingo.

Lo importante -dijo Oliva- es intentarlo y para ello hay ambiente en la Cámara Legislativa.

“Hoy vine a acompañar a un amigo como es Tomás Zambrano Molina, a quien tuve el privilegio de tener como secretario y uno de mis más estrechos colaboradores. Lo hizo muy bien”, expresó.

Dijo que es un honor volver al lugar donde estuvo por espacio de 20 años, donde además dejó buenos amigos y tantas experiencias.

Oliva -que presidió el CN por ocho años- expresó que la próxima semana tomará cargo como diputado en el Parlamento Centroamericano (Parlacen). JS