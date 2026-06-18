Prohibido exigir prueba de VIH para empleos en Honduras, recuerda CONASIDA

Tegucigalpa – La Comisión Nacional de Sida (CONASIDA) hizo un respetuoso recordatorio a empleadores públicos y privados, gerencias, recursos humanos y salud ocupacional sobre la obligación de garantizar entornos laborales libres de discriminación y respetuosos de los derechos humanos de las personas con VIH y les exhortó a respetar la ley.

– Puntos de cumplimiento obligatorio: No se puede exigir prueba de VIH para contratar, ascender, cambiar de puesto o mantener el empleo. Multa de 1 a 5 salarios mínimos más la restitución del derecho. Nadie está obligado a decir que tiene VIH en su trabajo. Eliminar de los formularios de contratación cualquier pregunta o requisito relacionado a VIH.

A través de un comunicado, CONASIDA hizo un llamado a las empresas a fortalecer políticas de inclusión, a recursos humanos a revisar sus procedimientos internos, y a las personas trabajadoras a informarse y denunciar casos de discriminación ante las instancias correspondientes.

La respuesta nacional al VIH requiere instituciones comprometidas, empresas responsables y una sociedad que coloque la dignidad humana, la evidencia científica y el respeto a los derechos humanos en el centro de sus acciones.

CONASIDA recomendó a las instituciones públicas y empresas del sector privado a mantener y fortalecer políticas inclusivas y respetuosas de la dignidad humana, así como promover espacios libres de estigma y discriminación. (ver comunicado integro)

COMUNICADO

La Comisión Nacional de Sida (CONASIDA), en el marco de las atribuciones conferidas por la Ley Especial sobre VIH/SIDA, su Reforma y Reglamento, como instancia nacional de articulación interinstitucional integrada por instituciones del Estado, sociedad civil, cooperación internacional y sectores vinculados a la respuesta nacional ante el VIH, hace un respetuoso recordatorio a la población en general, empleadores públicos y privados, patronos, empresas, gerencias, departamentos de recursos humanos, servicios de salud ocupacional y demás actores relacionados con el ámbito laboral, sobre la obligación de garantizar entornos laborales libres de discriminación y respetuosos de los derechos humanos.



La Ley Especial sobre VIH/SIDA establece de manera expresa que:



Artículo 52. Derecho al trabajo y prohibición de exigencia de pruebas de VIH



“Se garantiza el derecho al trabajo de todas las personas. En tal medida, se prohíbe a toda y todo empleador público o privado, solicitar la prueba del VIH para ingresar o permanecer en el empleo, así como restringir en manera alguna sus derechos laborales. Sin perjuicio de lo establecido en el Código del Trabajo, se aplicará a la empresa infractora una multa a favor de la Tesorería General de la República que oscilará entre uno (1) y cinco (5) salarios mínimos mensuales vigentes en la zona que se cometa el hecho, asimismo se establece la obligatoriedad de la restitución del derecho violentado”.



Artículo 54. Derecho a la privacidad y autodeterminación informativa sobre su condición serológica



“Las personas trabajadoras o empleadas con VIH, no están obligadas a informar sobre su condición serológicas, siempre y cuando ello no implique riesgo de transmisión para otras personas”.



La exigencia de pruebas de VIH para contratación, ascensos, promociones, mejoras salariales, cambios de puesto o permanencia laboral constituye una práctica contraria al marco nacional de protección de derechos humanos, salud pública y trabajo digno.



Asimismo, el marco jurídico hondureño, incluyendo la normativa en materia laboral, de derechos humanos y otras disposiciones nacionales vigentes, reconoce la protección contra prácticas discriminatorias y establece posibles responsabilidades administrativas, laborales, civiles y penales cuando se vulneran derechos fundamentales de las personas trabajadoras.



Por lo anterior, CONASIDA hace un llamado:



1. A las empresas y patronos:



A fortalecer políticas institucionales basadas en inclusión, igualdad y respeto a la privacidad de las personas trabajadoras.



2. A las áreas de recursos humanos y salud ocupacional:



A revisar procedimientos internos para asegurar que ningún requisito de contratación, promoción o permanencia contravenga la legislación nacional.



3. A las personas trabajadoras y población en general:



A informarse sobre sus derechos, promover espacios laborales libres de estigma y denunciar situaciones de discriminación a través de las instancias correspondientes.



La respuesta nacional al VIH requiere instituciones comprometidas, empresas responsables y una sociedad que coloque la dignidad humana, la evidencia científica y el respeto a los derechos en el centro de sus acciones.



Porque el acceso al trabajo digno, la confidencialidad y la no discriminación también son parte de la respuesta nacional al VIH.



SECRETARÍA EJECUTIVA

CONASIDA