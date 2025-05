Prohibido: Elogiar el Silencio

Dr. Ignacio Alonzo

Se celebra el Día del Periodista Hondureño, y es la ocasión para apuntar algunos aspectos que tienen que ver con el ejercicio periodístico en Honduras. En primer lugar debemos aceptar que la tarea de informar, denunciar y orientar en cualquier régimen en que se haga no resulta fácil, debido a que si se hace, en forma independiente, el comunicador social, hará su labor social, pero se convierte en un ser solitario, incomprendido y hasta fuera de lugar. En segundo lugar, la pasión de ser periodista, es porque le corre por las venas las letras que escribe y desde su pensamiento las expone, y no siempre tendrán la aceptación de todos los sectores, empero, eso es crear opinión y convertirse en un disidente y no en seguidor y repetidor de pensamientos sin criterio, sin razón, desafortunados y descontextualizados, aberrantes, lastimosamente sin brillo, y mucho menos, posicionados. En tercer lugar, el periodista hondureño, es un ser humano, con un título universitario, cuyas ideas y pensamientos pasan por el tamiz de su formación, principios y valores que en su Escuela de Periodismo le inculcaron, no hacer bien el trabajo y volverse sordo, ciego y mudo, es darle el más grande elogio al silencio y es precisamente de lo que trata este artículo, en homenaje al celebrarse en Honduras, el Día del Periodista. El periodista cuya garganta no es asalariada, tiene un imperativo categórico de pensar, escribir y hablar con argumentos, utilizando toda la tropología posible a efecto de ser admirado, no solo por lo que piensa, escribe o habla, sino por la riqueza de su lenguaje y las más conspicuas formas de decir la verdad, la cual no se vende, no se compra, ni se cambia, y es, la que al final, rompe con el silencio.

Los incentivos del periodista hondureño, son a lo mejor los que le dan sus empresas radiales, televisivas, Diarios digitales o las mismas redes sociales. No obstante, la mayor satisfacción, es cuando desde un micrófono o una cámara un periodista, defiende las causas de los silenciados, de los que no tienen un medio para denunciar los atropellos y las violaciones de los derechos humanos más elementales de la población que le sigue y que pide una defensa justa. Los Padres de La Patria, otorgan “El Premio Álvaro Contreras”, por cierto, que este año 2025, lo ha recibido el Licenciado Dagoberto Rodriguez Coello, reconocido por su trayectoria en el ejercicio periodístico, objetividad y profesionalismo.

Un País que elogia el silencio, no va para ningún lado, pues los países civilizados del Mundo en donde se respeta “el Cuarto Poder”, valora las críticas, fortalece la democracia, defiende y permite la libertad de prensa, valora la vida, es garante y permite la pluralidad de pensamientos, pues en vez de sentirse atacado, es más bien evaluado y avisado, para no seguirse equivocando en la toma de decisiones. No se puede seguir elogiando el silencio, cuando los índices de homicidios, principalmente, femenicidios, hurtos, robos, crimen organizado, corrupción privada y pública crecen y proliferan aún más. No se puede elogiar el silencio, cuando cada vez tenemos menos niños y jóvenes, en las escuelas y universidades. No se puede elogiar el silencio, cuando vemos más pobres, niños, jóvenes y adultos corriendo de un lado para otro, buscando mejores condiciones de vida y no dentro del territorio nacional, sino que están pensando en emigrar y dejar su patria, infancia, recuerdos, y entornos familiares. No se puede elogiar el silencio, cuando vemos que gente incauta es vulnerada por mafias de delincuentes que les ofrecen intereses altos por el dinero que ahorran, y terminan perdiéndolo todo, sin duda, que a la mayoría les costó obtenerlo, es probable que sean las remesas de miles de compatriotas que confiaron en obtener excelentes dividendos, fueron engañados, y lo peor, nadie se hace responsable de estos actos deleznables y vergonzosos que experimentan los hondureños.

La libertad de expresión es un derecho que no solo deben defender los periodistas, nos compete a todos los ciudadanos de Honduras y del mundo. El mundo ha asombrado cuando en países en donde se pensó que eran superados los vejámenes, encarcelamientos, persecuciones, querellas, asesinatos, amenazas para periodistas, hoy por hoy, aparecen en una tabla de los países donde no hay ningún problema en ejercer el periodismo, así como aquellos en donde hay todo tipo de atropello, encierro, persecución y muerte. Según, (RSF, 2025). Honduras aparece en el 142 lugar, entre Kazajistán y Uganda, da pena y coraje por la cobardía de silenciar a aquellos que no elogian el silencio, sino que gritan a voz en cuello y relatan con detalles lo que le ocurre a la población. Finalmente, la comunidad periodística hondureña, destacada en los diferentes puntos del País, levanta la voz, pidiendo y luchando por la Libertad de prensa, respeto a la vida y a la noble profesión de ser periodista. Prohibido: Elogiar el silencio. Feliz Día del Periodista Hondureño.