Prohíben venta de tubos de escape ruidosos para motocicletas en Cucuyagua, Copán

Tegucigalpa – La municipalidad de Cucuyagua en Copán emitió una prohibición de venta y uso de bazucas o tubos de escape en las motocicletas que sean ruidosas.

La prohibición establece que los propietarios de talleres y casas de repuestos de motos no podrán vender, instalar o proporcionar tubos de escape de alto ruido.

Advirtió que las consecuencias de desobedecer esta orden municipal serían multas económicas y decomiso de permisos de operación.

Mientras que la Policía Nacional comunicó que acata la orden y empezará las operaciones de decomisos de estos dispositivos ruidosos. AG