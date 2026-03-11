Prohíben ingreso de vehículos pesados en horas pico en la capital para reducir congestionamiento

Tegucigalpa- Con el objetivo de disminuir el congestionamiento vehicular en la capital, la Alcaldía Municipal del Distrito Central reactivó la ordenanza que prohíbe el ingreso de vehículos pesados de más de tres ejes durante las horas de mayor tráfico.

El portavoz de la Policía Municipal, Josué Esperanza, informó que la normativa comenzó a aplicarse nuevamente y busca reducir las largas filas de vehículos que se registran en los principales accesos de la ciudad.

Según explicó el funcionario, la restricción para el ingreso de transporte pesado se aplica de 6:00 a 8:00 de la mañana y nuevamente de 5:00 a 7:00 de la noche, horarios considerados como horas pico en la capital.

“Sabemos que esta medida no solucionará totalmente el problema del tráfico, pero buscamos mermar las fatigosas horas pico que se registran diariamente en la ciudad”, señaló Esperanza.

Las autoridades advirtieron que todo vehículo pesado que sea sorprendido realizando carga, descarga o cualquier tipo de maniobra dentro del casco urbano durante esos horarios será sancionado por la Dirección de Vialidad y Transporte junto con la Policía Municipal.

Regulación de “barrios seguros”

Además, la municipalidad analiza regular los horarios en los que operan los llamados “barrios seguros”, donde los portones cerrados restringen el paso vehicular.

El tema está siendo evaluado por los juzgados de policía municipal y la Gerencia de Movilidad Urbana, ya que muchos de estos accesos permanecen cerrados incluso durante todo el día, lo que limita la circulación y reduce las rutas alternas para los conductores.

Entre las colonias que están siendo analizadas figuran El Loarque, Satélite, Tres Caminos y Payaquí, donde se busca que los portones permanezcan abiertos en los horarios establecidos para facilitar la movilidad.

Las autoridades reconocen que estos sistemas de seguridad surgieron para proteger a los residentes, pero recalcan que es necesario liberar espacios de circulación y habilitar rutas alternas, especialmente en los momentos de mayor tráfico en Tegucigalpa.LB