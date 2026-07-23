Prograno urge decisiones de fondo para enfrentar la sequía y critica medidas de contingencia

Tegucigalpa.- El presidente de la Asociación de Productores de Granos (Prograno), Dulio Medina, cuestionó las medidas de contingencia que se impulsan para enfrentar la crisis hídrica en Honduras y aseguró que estas representan únicamente soluciones temporales, por lo que instó a las autoridades a adoptar decisiones estructurales para mitigar los efectos de la sequía.

Medina afirmó que la situación climática exige acciones «dramáticas e importantes», entre ellas la reubicación de familias que habitan en zonas altamente vulnerables a fenómenos naturales. Como ejemplo, mencionó comunidades del sur del país donde, según indicó, el avance del mar destruye cada año las viviendas, las cuales vuelven a ser construidas en los mismos lugares de riesgo.

El dirigente agrícola también criticó la falta de seguimiento a proyectos de infraestructura hídrica, señalando como ejemplo un sistema moderno de irrigación construido hace dos décadas en el departamento de El Paraíso con cooperación de la India, el cual, aseguró, terminó en abandono sin que existan responsables por el deterioro de las instalaciones.

Asimismo, consideró que es un error continuar promoviendo el cultivo de maíz en zonas del corredor seco donde las condiciones climáticas no favorecen la producción.

En ese sentido, insistió en que productores y Gobierno deben tomar decisiones técnicas para evitar pérdidas recurrentes en el sector agrícola.

Sobre las alternativas para enfrentar la escasez de agua, Medina destacó la importancia de desarrollar perforaciones de pozos en áreas previamente identificadas mediante estudios hídricos y contar con un mapa georreferenciado del recurso hídrico nacional.

Además, respaldó la implementación de sistemas de cosecha de agua en las comunidades, asegurando que existen experiencias exitosas en la zona sur y en Texiguat que podrían replicarse para reducir el impacto de la sequía.

Medina hizo un llamado a que las instituciones públicas sean dirigidas por personal con experiencia técnica y reiteró que Honduras necesita soluciones de largo plazo para garantizar la seguridad hídrica y fortalecer la producción agrícola frente a los efectos del cambio climático. IR