Programan para el 4 de junio audiencia de proposición de medios de prueba sobre bienes del “Tigre” Bonilla

Tegucigalpa – El Juzgado de Privación de Dominio de Bienes de Origen Ilícito agendó para el 4 de junio la audiencia de proposición de medios de prueba del exdirector de la Policía Nacional, Juan Carlos “Tigre” Bonilla.

Los bienes implicados son: tres bienes inmuebles, tres vehículos y nueve cuentas bancarias.

El Poder Judicial indicó que el exdirector de la Policía fue notificado de la programación de la audiencia mediante el sistema consular hondureño.

Cabe recordar que el “Tigre” Bonilla fue condenado el 1 de agosto del 2024 a 19 años de prisión y cinco de libertad vigilada por delitos relacionados al narcotráfico.

El “Tigre” Bonilla fue director de la Policía Nacional de Honduras entre 2012 -2013 y fue señalado de usar su autoridad para facilitar el paso de drogas y armas. AG