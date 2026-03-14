Programan para el 25 de marzo audiencia de proposición de medios probatorios en caso del exalcalde Alexander Ardón

Tegucigalpa – La Sala II del Tribunal de Sentencia programó para el 25 de marzo la audiencia de proposición de medios de prueba en el caso contra el exalcalde de El Paraíso en Copán, Alexander Ardón Soriano.

Ardón Soriano es acusado por el Ministerio Público por la comisión del delito de lavado de activos.

La audiencia se desarrollará a partir de las 8:00 de la mañana en el Juzgado de Letras en materia de Criminalidad Organizada, Medioambiente y Corrupción.

En esta audiencia, ambas partes procesales proponen los medios de pruebas que quieren que sean evacuados durante el juicio oral, pero el Tribunal analizará las pertinencias, utilidad y legalidad de cada una de ellas para decidir cuáles serán admitidas.

Según las investigaciones, Ardón Soriano lideraba el “Cartel AA” y operaba desde el 2003 en actividades de narcotráfico y lavado de activos.

El exalcalde construyó una vida de lujos mediante la adquisición de residencias, vehículos de alta gamas y propiedades rurales con ganancias de actividades ilícitas.

Cabe recordar que Ardón Soriano fue capturado tras arribar al país en un vuelo deportado de Estados Unidos donde fungió como testigo en el juicio contra el expresidente Juan Orlando Hernández (2014-2022).

El Ministerio Público presentó requerimiento fiscal contra el líder del Cartel “AA”, Amílcar Alexander Ardón Soriano y su hermano Hugo Alfredo, a quienes se le supone responsable de la comisión del delito de lavado.

Alexander Ardón y su hermano Hugo fueron vinculados con reconocidos narcotraficantes como el mexicano Joaquín Guzmán Loera alias “El Chapo” y el guatemalteco Mario Ponce, con quienes creó alianzas criminales que extendieron sus operaciones en Honduras. AG