Programan para el 19 de mayo lectura de fallo del juicio contra Gilbert Reyes

Tegucigalpa – El Tribunal de Sentencia de Roatán programó para el 19 de mayo la lectura de fallo del juicio oral contra el ciudadano norteamericano Gilbert Reyes por el crimen de tres mujeres.

La lectura del fallo fue agendada para el martes 19 de mayo a partir de las 1:30 de la tarde.

Este miércoles se realizó la etapa de conclusiones de las partes procesales del Ministerio Público y la defensa de Reyes.

Los hechos se remontan a enero de 2024, cuando las víctimas Dione Beatriz Solórzano, Nikendra McCoy y María Antonia Cruz fueron reportadas como desaparecidas en Roatán.

Días después, sus cuerpos fueron encontrados sin vida al interior de un vehículo en una propiedad privada en el sector de French Key en Roatán.

Tras los hechos, Reyes abandonó Honduras con rumbo a Estados Unidos para huir de la justicia; sin embargo, fue detenido en República Dominicana.

El Ministerio Público determinó a Reyes como el autor material de la muerte de tres mujeres. AG