Programan para el 10 y 11 de noviembre juicio contra presuntos autores del crimen de camarógrafo en Marcovia

Tegucigalpa – Programan para 10 y 11 de noviembre el juicio oral y público en contra de José Mauricio Paz Banegas alias “Joche” y Osman Omar Montalván alias “Chiri”, supuestos autores del crimen del comunicador social y camarógrafo, Ricardo Alcides Ávila Carrasco y robo con intimidación continuado en perjuicio de dos víctimas más.

Conforme a las investigaciones de la Sección de Muertes de Personas pertenecientes a Grupos Sociales Vulnerables de la Fiscalía Especial de Delitos Contra la Vida (FEDCV) y la Fuerza de Tarea de Delitos Violentos de la DPI, el 26 de mayo de 2022, aproximadamente a las 4:25 de la mañana, en la comunidad de El Chapetón, municipio de Marcovia, departamento de Choluteca, se encontraba uno de los testigos a la espera del autobús cuando inesperadamente llegaron los imputados y procedieron a despojarlo de todas sus pertenencias

Mientras ejecutaban el robo, por ese mismo lugar pasó el comunicador social y camarógrafo en su motocicleta marca Génesis color rojo y negro, momento en que alias “Joche” y alias “Chiri” decidieron comenzar una persecución en su contra, luego los imputados realizaron un disparo con arma de fuego el cual impactó en la parte posterior de la cabeza de Ricardo Ávila.

Acto seguido, los dos imputados sin detenerse continuaron su marcha dirigiéndose inmediatamente hacia la aldea Los Mangles.

Finalmente, el comunicador social y camarógrafo Ricardo Alcides Ávila Carrasco fue trasladado al Hospital Escuela pero el 29 de mayo de 2022, se reportó el fallecimiento a consecuencia de un traumatismo craneoencefálico abierto. PD