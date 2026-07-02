Programa Fundación Terra te Impulsa fortalece el emprendimiento juvenil junto a Glasswing  y Visión Mundial 

Tegucigalpa – Con el propósito de fortalecer y potenciar los emprendimientos liderados por jóvenes hondureños, Fundación Terra te Impulsa, premia a 14 emprendedores a nivel nacional, junto a aliados estratégicos.

Fundación Terra Te Impulsa en alianza con Glasswing International Honduras complementan el trabajo al fortalecer las habilidades blandas de los jóvenes emprendedores, integrándolas al ecosistema de emprendimiento y empleabilidad del programa. Este esfuerzo conjunto promueve el liderazgo juvenil y facilita la vinculación de los participantes a una plataforma de acompañamiento continuo para el desarrollo y sostenibilidad de sus negocios.

Como parte del proceso, se reconoció el desempeño de los emprendimientos con capital semilla en especie distribuido de la siguiente manera: Primer lugar 40 mil lempiras a Claudia Matute de Estudio Azul, en segundo lugar 35 mil lempiras para María de los Ángeles Suazo de Wina, tercer lugar 30 mil lempiras para Maryury Nicol Rodríguez de Postres Yury y tres cuartos lugares con 28 mil lempiras cada uno para María Estela Ramirez de M&M- Personalizados, Fernando Josué Flores de Paletas Energy y Génesis Nikol Medina de 24 Rosas Honduras.

Por otro lado, la alianza entre Visión Mundial y Fundación Terra Te Impulsa está orientada a fortalecer el emprendimiento juvenil, la empleabilidad y la formación digital en comunidades en situación de vulnerabilidad. Como parte de este esfuerzo, seis emprendedores fueron reconocidos con capital semilla para impulsar el crecimiento de sus negocios: el primer lugar con 40 mil lempiras para Yeimi Lindesly Meraz Pineda de MilpaJusta; el segundo lugar con 35 mil lempiras para Leonor Carolina González Ávila de Leonor’s Sweetland; y el tercer lugar con 30 mil lempiras para Josué Adonai Varela Martínez de Monito Cumple.

Asimismo, se otorgaron tres cuartos lugares, con 28 mil lempiras cada uno, a Estephany Suseth Banegas Alvarado de Botánica Chámale; Darlin Jarenis Delcid Orellana de Multiservicios DELCID y Doris Margarita Fajardo Baide de Margaret Fashion. Adicionalmente, se entregaron dos kits digitales a Asly Aymara Ortiz Molina de Studio 025 y Eymi Yireh Guevara Mateo de Yireh-Mateo Photography, con el propósito de fortalecer la transformación digital y la competitividad de sus emprendimientos.

Entre los emprendimientos participantes están: Vino, repostería y té artesanal, productos saludables, piñatería, servicios de marketing y fotografía, entre otros.

“Más allá de la premiación, el programa proporciona a los participantes herramientas prácticas en áreas como administración, finanzas, mercadeo, innovación, transformación digital, aspectos legales y modelos de negocio, fortaleciendo así sus capacidades para competir y crecer de manera sostenible” manifestó Mariel Rivera, Directora Ejecutiva de Fundación Terra.

Estas alianzas estratégicas impulsan el desarrollo de sus proyectos a través de un proceso integral que incluye formación empresarial, mentoría, acompañamiento técnico y acceso a capital semilla en especie, promoviendo el crecimiento sostenible de sus negocios generando oportunidades económicas en sus comunidades.