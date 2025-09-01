Programa de transporte gratuito en UNAH dispondrá de 26 unidades

Tegucigalpa – El rector de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), Odir Fernández, explicó que el proyecto piloto del servicio de transporte gratuito para apoyar a los estudiantes iniciará con 26 unidades.

“Hemos identificado 13 zonas en donde tenemos una mayor afluencia de estudiantes, zonas donde hay una alta probabilidad de que haya una necesidad de transporte”, dijo.

Indicó que los buses prestarán un servicio tercerizado, es decir que no pertenecen a la UNAH, y que el mismo será cancelado gracias al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

Con respecto al transporte gratuito para estudiantes, se definen rutas generales y estaciones UNAH PUMAS debidamente identificadas y definidas.



Es importante aclarar que no se irá a recoger o a dejar a estudiantes hasta su casa, son recorridos generales que acercarán a los… pic.twitter.com/637HaMaFAV — UNAH Universidad Nacional Autónoma de Honduras (@UNAHoficial) September 1, 2025

El costo diario por unidad fue estimado por Fernández en unos 7 mil lempiras, en un horario de 6:00 de la mañana hasta las 8 de la noche, mientras que el sábado dará un horario diferente.

Fernández refirió que las Fuerzas Armadas de Honduras estarán brindando la seguridad a la población universitaria que haga uso de este transporte. VC