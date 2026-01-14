Profesionales de Contaduría Pública exhortan a buscar consensos para garantizar transición del poder

Tegucigalpa – El presidente del Colegio Hondureño de Profesionales Universitarios en Contaduría Pública (COHPUCP), Nasry Esaú Rodríguez, exhortó hoy a los políticos hondureños a buscar los consensos necesarios para garantizar la transición del poder en Honduras.

“Necesitamos como país seguir avanzando para desarrollarnos y no enfrascarnos en discusiones meramente políticas”, expresó a periodistas en Tegucigalpa.

Las necesidades del país son muchas, pero ahora lo que necesita es la transición del poder.

La actual convulsión provocará que el inicio del nuevo gobierno sea mucho más lento, alertó.

Los profesionales llamaron a la sensatez y a pensar en el pueblo hondureño.

Insistieron que lo que el país requiere en este momento es la transición pacífica del poder.

Con sus posturas los políticos no están afectando en este momento a un grupo en particular sino a toda una población, reflexionó.

Por favor dialoguen y trabajen por una transición inmediata y transparente «, cerró. (RO)