Profesional del derecho recuerda a diputados su deuda enorme con el pueblo hondureño

Tegucigalpa – El abogado Erasmo Jiménez señaló que la parálisis legislativa recurrente durante el actual Congreso Nacional deja un mal sabor en cuanto al papel que ya le establece la Constitución que es legislar.

“Hay una deuda enorme con el pueblo hondureño dónde se pudieron haber creado leyes que motivaran e incentivaran a la inversión, leyes que favorecieron a la población en el aspecto económico social y derogar, algunas que están afectando a la población”, señaló el profesional del derecho.

Jiménez recriminó la apatía del poder Legislativo en hacer su labor constitucional, “creo que ya no se va a inventar esta situación. Ya estamos por culminar su periodo, por vacar en su puesto y realmente la población sigue a la espera de que llegue un verdadero Congreso y legisle a favor del pueblo”.Refirió que como la junta directiva es la que tiene que agendar sus sesiones para que se pueda activar este Congreso y al no haber una actividad como lo ordena la ley, “ellos son los únicos responsables y quienes deben asumir su responsabilidad y darle cuenta al pueblo hondureño del por qué esa inactividad”. VC